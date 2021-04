To nie śmigus-dyngus, a strażacy oblewają się wodą. Dlaczego? 

Za awans, za pierwszą akcję

O co chodziło? - To strażacka tradycja. Jeżeli ktoś dostaje awans w stopniu albo w stanowisku, albo zostaje przyjęty do straży i odbywa szkolenie podstawowe w zawodzie strażaka, to przy pierwszej akcji, związanej z pożarem, oblewamy go wodą - opisuje Piotr Turowski dowódca zmiany. A dzisiejsza akcja na Pradze Południe była pierwszą jednego ze strażaków. - Z dniem 26 marca ukończył szkolenie. To był jego pierwszy wyjazd do akcji. Drugi kolega awansował, objął stanowisko dowódcy sekcji - tłumaczy Turowski. - I dodaj: - Obaj zasłużyli.