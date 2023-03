Opóźnienia na kolei. Ktoś ukradł elementy sieci trakcyjnej w okolicy Tłuszcza

Na trasie Warszawa Wileńska - Łochów występują utrudnienia w ruchu pociągów. Opóźnienia sięgają od kilku do nawet 20 minut.

- Służby techniczne PLK stwierdziły kradzież elementów sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Łochowem a Tłuszczem. Jest to dwutorowy odcinek linii kolejowej. Obecnie pociągi pokonują go po jednym torze - poinformował Karol Jakubowski, rzecznik Polskich Linii Kolejowych. Trwało diagnozowanie powstałych szkód, a następnie przystąpiono do naprawy. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy.