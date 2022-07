Na autostradzie A2 samochód osobowy wbił się w tira

Do wypadku doszło na autostradzie A2 w kierunku Poznania, na wysokości miejscowości Tłuste. Droga była zablokowana przez około dwie godziny. Informację o zderzeniu otrzymaliśmy także na Kontakt 24.

"Na 439 kilometrze A2 w stronę Poznania miał miejsce wypadek. Pojazd osobowy marki Skoda uderzył w tył naczepy tira. Droga jest zwężona do jednego pasa" - informował w środę wieczorem Reporter 24.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała w komunikacie, że chodziło o odcinek autostrady A2 od Grodziska Mazowieckiego do miejscowości Wiskitki. "Doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. 2 osoby zostały ranne. Zablokowany pas prawy oraz lewy w kierunku Poznania, ruch odbywa się pasem do prawoskrętu. Utrudnienie powstało około godz. 23:15" - podano w komunikacie.