Smutny koniec pięknej, drewnianej nadwiślańskiej kaplicy. Trwa rozbiórka

Wpis do rejestru zabytków

Trwa rozbiórka

Podważona decyzja konserwatora

Jak przypomina "Gazeta Stołeczna", w listopadzie 2021 roku zmarł fundator Votum Aleksa. Krótko przed śmiercią stracił działkę, na której stała. Nieruchomość przejęli wierzyciele. Nowi właściciele gruntu złożyli odwołanie do decyzji MWKZ o wpisie do rejestru zabytków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak opisuje dalej "Stołeczna", resort uchylił decyzję Lewickiego, argumentując, że kaplicę trudno uznać za dzieło minionej epoki, i odesłał sprawę konserwatorowi do ponownego rozpatrzenia. To rozstrzygnięcie właściciele gruntu również zaskarżyli, ale do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrokiem z 24 kwietnia 2023 roku WSA przyznał im rację i uchylił decyzję ministerstwa. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy 14 września resort kultury uchylił decyzję konserwatora o wpisie Votum Aleksa do rejestru zabytków. W ten sposób budynek przestał być chroniony.