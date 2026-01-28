Logo TVN Warszawa
Zwłoki dwóch osób w domu, zatrzymano mężczyznę. Na miejscu kontrterroryści

Mężczyzna zabarykadował się w domu
W domu na Targówku zabarykadował się mężczyzna
Źródło: TVN24
Policjanci, w tym kontrterroryści i negocjator pracują na warszawskim Targówku, gdzie w jednym z domów zabarykadował się mężczyzna, którego udało się już zatrzymać. W środku znaleziono ciała dwóch osób.

"W związku z przekazaną na numer alarmowy informacją, dotyczącą ujawnienia – w domu na terenie warszawskiego Targówka – zwłok dwóch osób, na miejsce skierowano natychmiast policyjne patrole. Policjanci potwierdzili tragiczną informację. W domu znaleziono ciała dwóch osób – kobiety i mężczyzny" - przekazała Komenda Stołeczna Policji na portalu X. Jak dodano, w budynku przebywa zabarykadowany w jednym z pomieszczeń mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem. Na miejscu są obecni policyjni negocjatorzy. "W działaniach uczestniczą także funkcjonariusze z komendy na Pradze Północ oraz Komendy Społecznej Policji, a także policyjni kontrterroryści. Teren zabezpieczają policjanci z warszawskiego Oddziału Prewencji Policji" - poinformowano.

Tuż przed godziną 12 KSP poinformowała, że policjanci zatrzymali mężczyznę, który wcześniej zabarykadował się w jednym z pokoi. Na miejscu są prowadzone dalsze czynności.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Policja
