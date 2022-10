Najpierw zalał mieszkanie sąsiada, potem ugryzł w palec policjanta

Policjanci z Targówka dostali wezwanie do bloku przy Żuromińskiej, gdzie mieszkaniec miał zalać mieszkanie sąsiada i zachowywać się agresywnie. 35-letniego mężczyzny nie uspokoiła wizyta policjantów, wręcz przeciwnie - ugryzł w palec próbującego go obezwładnić funkcjonariusza.

Pogryziony palec policjanta

- Policjanci udali się do jego mieszkania. 35-latek agresywnie reagował na polecenia policjantów o okazanie dokumentu tożsamości. Jego zachowanie mogło wskazywać, że jest pod wpływem działania zabronionych środków. Mundurowi wielokrotnie wydawali mężczyźnie polecenia, by ten zachowywał się zgodnie z prawem i uprzedzali, że zastosują wobec niego środki przymusu bezpośredniego - przekazała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko ze stołecznej policji.

Dodała, że w pewnym momencie 35-latek wyciągnął ręce do jednego z policjantów, próbując go uderzyć. Funkcjonariusz podjął próbę obezwładnienia mężczyzny, ale ten nie zamierzał ustąpić i ugryzł policjanta w palec. 35-latek, gdy został wreszcie obezwładniony, miał obrzucać mundurowego wyzwiskami. Onyszko przyznaje, że funkcjonariusz poważnie nie ucierpiał, ponieważ podczas interwencji miał założone rękawice ochronne.

Usłyszał zarzuty, przyznał się

Następnego dnia 35-latek został przesłuchany. Dochodzeniowiec z komisariatu przy ulicy Chodeckiej przedstawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej interweniującego policjanta i znieważenie go, za co grozi kara do trzech lat więzienia. Jak podano, mężczyzna w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów.