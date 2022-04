Pracownik budowy ostrzelany z wiatrówki. Wcześniej leciały petardy, jajka i cebula

- Na miejscu zjawiła się właścicielka posesji, która wyjaśniła, że od lutego mają problem z agresywnym sąsiadem, który stale niepokoi pracowników budowy, wyzywa ich, rzuca w nich petardami, jajkami, cebulą, prezerwatywami wypełnionymi wodą i strzela do nich z wiatrówki - dodała Onyszko.

Na strychu znaleźli wiatrówkę i nie tylko

Na miejsce przyjechali dzielnicowi, który pojechali do domu 45-latka. Ten zabarykadował się w środku. W końcu, pod groźbą siłowego wejścia przez strażaków, otworzył drzwi. Zaprzeczył, że posiada wiatrówkę.

- Dzielnicowi szczegółowo skontrolowali jego dom. Na strychu pod deskami i izolacją termiczną ujawnili wiatrówkę z lunetą, zawiniątko z folii aluminiowej z zawartością czarnej lepkiej substancji, dwa zawiniątka foliowe z suszem roślinnym, młynek do suszu konopnego, szklaną cygaretkę z zawartością brunatnej substancji oraz metalową puszkę z zawartością suszu roślinnego. Policjanci zabezpieczyli znalezione przedmioty i zatrzymali 45-latka - dodała Onyszko.

Następnego dnia mężczyzna trafił na przesłuchanie do północnopraskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący uszkodzenia ciała 42-latka w zbiegu z narażeniem go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i posiadania narkotyków. Decyzją prokuratora został on objęty policyjnym dozorem.