Wjechał w grupę kolarzy, jedna osoba zginęła. Zarzuty dla 45-latka, grozi mu 18 lat więzienia

- Zakończyliśmy czynności z podejrzanym. Zostały mu postawione zarzuty dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy. Został także skierowany wniosek do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Podejrzany przyznał się do winy - powiedziała PAP pełniąca obowiązki zastępcy prokuratora rejonowego w Grójcu Katarzyna Głowacz.

- Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym jest zagrożone karą od dwóch do 12 lat. Przy czym podejrzanemu postawiono jeszcze dodatkowy zarzut w związku z artykułem 178 paragraf 1 (Kodeksu karnego), czyli ucieczka z miejsca zdarzenia, co będzie powodowało, że to zagrożenie się zwiększa. W takim przypadku stosuje się orzeczenie nie niższe niż dwa lata i do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę - wyjaśniła prokurator. Dopytywana przez PAP o maksymalny wymiar kary przyznała, że wynosi on 18 lat.