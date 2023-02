Pożar budynku wielorodzinnego. Mieszkańcy uciekali po strażackiej drabinie

Informacja o pożarze przy ulicy Oszkiela w Tarczynie wpłynęła do strażaków około godziny 6.50. - Pożar wybuchł na parterze budynku wielorodzinnego. Paliły się przedmioty w głównym ciągu komunikacyjnym, dlatego lokatorzy nie mogli opuścić swoich mieszkań. Osiem osób ewakuowano przy pomocy drabin strażackich, dwie ewakuowano przez klatkę schodową - poinformował Łukasz Darmofalski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Strażak dodał, że pożar został szybko ugaszony. Ogień nie przedostał się do innych pomieszczeń. Zadymienie również nie rozprzestrzeniło się do pozostałych części budynku. - Dom został sprawdzony również pod kątem stężenia tlenku węgla. Nie stwierdzono zagrożenia. Lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań - dodał Darmofalski.