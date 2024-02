Przyznał się do zabicia siostry. Trafi na obserwację psychiatryczną

Czterotygodniowa obserwacja psychiatryczna

- Sąd Okręgowy w Płocku zarządził obserwację psychiatryczną podejrzanego na okres do czterech tygodni. Zostanie ona przeprowadzona w jednej z placówek w centralnej Polsce, zajmującej się tego typu obserwacjami - powiedział prokurator Bagiński.

Zaznaczył, że na razie nie jest znany termin, w którym rozpocznie się obserwacja psychiatryczna Pawła O., gdyż będzie on zależał od decyzji wyznaczonej placówki, a ta z kolei od aktualnych możliwości tego ośrodka i wolnych miejsc. - W związku z tym, ta obserwacja może się rozpocząć na przykład w połowie marca - dodał prokurator rejonowy w Mławie.

Wcześniej powołani w śledztwie biegli psychiatrzy uznali - przypomniał - na podstawie jednorazowego badania nie są w stanie wydać wiążącej opinii, dotyczącej poczytalności 27-latka i stąd właśnie zaistniała konieczność skierowania wniosku do sądu o zarządzenie obserwacji psychiatrycznej podejrzanego.

Zabójstwo 45-letniej kobiety, matki dwójki dzieci

Po dokonaniu zbrodni Paweł O. udał się samochodem ofiary w kierunku Olsztyna, gdzie został zatrzymany w policyjnej obławie jeszcze tego samego dnia wieczorem. Następnie, w ramach wszczętego już śledztwa, przedstawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - Paweł O. przyznał się do tego czynu i został tymczasowo aresztowany przez sąd.

Prokurator Bagiński przyznał jednocześnie, że motyw zbrodni, której dopuścił się podejrzany, związany z "zaszłościami rodzinnymi", to okoliczności wyjątkowo niewspółmierne, sprzed co najmniej kilkunastu lat, dotyczące relacji między rodzeństwem. - Chodziło o sposób komunikowania się - dodał.

Liczne rany kłute w okolic szyi oraz klatki piersiowej

Z uwagi na to, że w czasie ucieczki z miejsca przestępstwa Paweł O. kierował samochodem, przedstawiono mu również zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego, pomimo zakazu orzeczonego przed sąd i decyzji starosty mławskiego o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Z kolei w styczniu Paweł O. usłyszał dodatkowy, trzeci zarzut, dotyczący tym razem kradzieży z włamaniem do samochodu, którym odjechał z miejsca przestępstwa.