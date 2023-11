Brutalne zabójstwo w Mławie. "Ofiara to wdowa, matka dwójki dzieci"

Do zabójstwa 45-letniej kobiety doszło we wtorek w miejscowości Szumsk. Na miejscu do godzin porannych w środę prowadzone były intensywne czynności - poinformował prokurator Rejonowy w Mławie Marcin Bagiński. - Ofiara to wdowa, matka dwójki dzieci. Okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne - podkreślił.