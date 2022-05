Szukają go w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie, ma wyrok za współudział w podpaleniu ekskluzywnego klubu

W poniedziałek wydany został list gończy za mężczyznami podejrzanymi o zabójstwo młodego mężczyzny na Nowym Świecie . Według śledczych 8 maja 2022 roku 23-letni Sebastian Włodarczyk i 27-letni Łukasz Goławski "działając w zamiarze bezpośrednim, wspólnie i w porozumieniu" trzykrotnie ugodzili poszkodowanego 29-latka ostrym narzędziem w klatkę piersiową. Ranny wszedł jeszcze do jednego ze sklepów, gdzie próbowano udzielić mu pomocy. Jednak mimo interwencji pogotowia i lekarzy, nie udało się go uratować.

Ekskluzywny klub spłonął tuż przed otwarciem

Do pożaru w klubie doszło 16 września 2019 roku . Biegły z zakresu pożarnictwa stwierdził, że do spalenia budynku, w którym od 26 września miał zacząć funkcjonować ekskluzywny klub nocny, doszło w wyniku umyślnego działania. Śledczy analizowali zapis z monitoringu. Na jednej ze stopklatek wyodrębniono bardzo dokładnie twarz mężczyzny.

W uszczegółowieniu materiału dowodowego bardzo pomogły prokuraturze wyjaśnienia tak zwanego małego świadka koronnego. To on przekazał śledczym, że Krzysztof U. "Fama" kilka dni przed podpaleniem klubu dostał się do środka by zapoznać z rozkładem budynku. Prawdomówność świadka potwierdziły nagrania z monitoringu.