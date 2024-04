Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed oszustwem

czytaj dalej

Rzecznik polskiego przewoźnika Krzysztof Moczulski poinformował o odwołaniu lotów do Tel-Awiwu i Bejrutu. "Ze względu na sytuację polityczną Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy LO151/2 do Tel-Awiwu i 145/6 do Bejrutu" - poinformował w serwisie X rzecznik prasowy PLL LOT. W niedzielę rano Izrael poinformował o otwarciu przestrzeni powietrznej po nocnym ataku Iranu. Była zamknięta przez siedem godzin.