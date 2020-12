Szczepienia w szpitalu zakaźnym. "Osoby niezdecydowane zmieniają zdanie. Chętnych przybywa"

- Kolejna transza szczepionek trafi do nas po Nowym Roku. Spodziewamy się dużo większej liczby dawek. Zdążymy wyszczepić swoich pracowników do 10 stycznia i rozpoczniemy szczepienie innych osób - przekonywała na antenie TVN24 Karolina Pyziak-Kowalska, koordynator ds. szczepień w szpitalu zakaźnym w Warszawie.

Siedem dni w tygodniu

Jak zaznaczyła, w szpitalu na Wolskiej szczepienia będą się odbywał siedem razy w tygodniu. Medycy planują, że będzie to dotyczyło około 300 osób tygodniowo. - W tej chwili szczepimy około 50 osób dziennie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało technicznie, a później będziemy zwiększać tą liczbę - powiedziała.

Gotowość do szczepienia zadeklarowało 85 procent personelu medycznego z Wolskiej. – Jest też tak, że osoby, które do tej pory były niezdecydowane, zmieniają zdanie. Chętnych przybywa. Kolejna transza szczepionek trafi do nas po Nowym Roku, spodziewamy się dużo większej liczby dawek, także zdążymy wyszczepić swoich pracowników do 10 stycznia i rozpoczniemy szczepienie innych osób, bo chętnych do szczepień jest bardzo dużo - przekazała.