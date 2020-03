Podejrzenie koronawirusa u lekarza dyżurnego nie zostało potwierdzone. "To innego rodzaju infekcja"

Jak dodał, wiele rzeczy wskazywało, że może być to właśnie koronawirus. - Na szczęście to tylko fałszywy alarm. Uspokoiłem już personel, mieszkańców, że nie ma zagrożenia. Rozesłałem też informacje do lokalnej prasy i instytucji. Wszyscy bardzo się cieszymy, że szczęśliwie się to zakończyło - zaznaczył dyrektor.