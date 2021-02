Niemal 12 godzin w karetce, bo szpital odmówił przyjęcia. "Zespół pogotowia ratunkowego zmieniał się trzykrotnie"

Do zdarzenia doszło w czwartek. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, około godziny 17 do szpitala imienia Orłowskiego na Czerniakowskiej na izbę przyjęć przywieziono 70-letnią kobietę. Miała oznaki odwodnienia. - Niestety, pracownicy szpitala nie chcieli jej przyjąć. Lekarz miał to tłumaczyć brakiem miejsc na izbie przyjęć – relacjonuje Węgrzynowicz. - Po prawie trzech godzinach oczekiwania przed szpital podjechała druga karetka, a pacjentka została przekazana pod opiekę drugiemu zespołowi, wszyscy czekali dalej – dodaje.

"Zgłoszenia od rozżalonych pacjentów"

Co zrobiła policja? Notatkę. - My nie możemy nikogo przymusić do przyjęcia pacjentów – rozkłada ręce Szumiata. I przyznaje: - Rozmawiałem przed chwilą z dyżurnym. Powiedział, że ze szpitali w ostatnim czasie przyjmujemy bardzo dużo zgłoszeń. Takie przypadki nie należą więc do rzadkości. Rozżaleni pacjenci czy ich rodziny dzwonią do nas z prośbą o interwencję.