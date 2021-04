13 punktów, centralny na stadionie Legii. Chcą szczepić 80 tysięcy osób tygodniowo

Pozostałe będą zlokalizowane w przychodniach, halach sportowych oraz miejskich centrach kultury i szkołach. Ich dokładne lokalizacje podane są na mapie przygotowanej przez urząd miasta. Centralnym punktem szczepień będzie stadion Legii, do którego z Dworca Centralnego dojedzie specjalna linia autobusowa 901. Jej autobusy będą kursowały co kwadrans, każdego dnia między 7.30 a 21. "Wszystko jest pomyślane tak, by do każdego z punktów można było się bez problemu dostać transportem publicznym" - napisał Trzaskowski.