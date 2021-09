Szalone Dni Muzyki: wybitni artyści i koncerty od rana do wieczora

Trwają Szalone Dni Muzyki – nietypowy festiwal muzyki klasycznej. "Kontakt z muzyką podczas wydarzeń od rana do wieczora w najlepszym wykonaniu i za niewielkie pieniądze to niezmienne cechy Szalonych Dni Muzyki, także w tym roku" - zachęca stołeczny ratusz.

Program imprezy

Wszystkie koncertowe lokalizacje, jak przypomina ratusz, przyjmują nazwy związane z tematem festiwalu. W tym roku odnosić się będą do tytułów kompozycji Beethovena: w siedzibie Sinfonii Varsovii "Pastoralna" (Pawilon Koncertowy) i "Egmont" (Sala Prób), w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej "Fidelio" (Sala Moniuszki), "Eroica" (Sale Redutowe), "Księżycowa" (Zascenie) i "Bagatela" (Sala Kameralna) oraz w Kościele Środowisk Twórczych "Appassionata" (Prezbiterium).

600 występów

Dziesięć dotychczasowych edycji Szalonych Dni Muzyki to ponad 600 występów z kilkoma tysiącami artystów, które przyciągnęły przeszło 350 tysięcy słuchaczy. Od początku koncerty odbywają się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, a głównym organizatorem festiwalu jest Sinfonia Varsovia. Szalone Dni Muzyki – jako La Folle Journée – narodziły się we Francji w 1995 roku, a ich organizatorem jest Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes (CRÉA). Od powstania spowodowały rewolucję w odbiorze muzyki klasycznej, szybko poszerzając się o kolejne lokalne edycje w wielu krajach całego świata.