Sylwester z TVN. Warszawa przywitała Nowy Rok na placu Bankowym 

Plejada gwiazd na imprezie sylwestrowej organizowanej przez TVN i urząd miasta. Trwa transmisja koncertu na antenie TVN. Na tvnwarszawa.pl relacjonujemy wydarzenie na żywo.

00.20 - Bądźcie szczęśliwi, do zobaczenia - krzyczy do publiczności Natalia Szroeder po wykonaniu piosenki "Lustra".

00.07 Czas na nietypowy występ. Na scenę wchodzi aktor Tomasz Karolak. Zaczyna od "Anarchii".

00.04 - Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest - przypomina Sylwia Grzeszczak w słowach swojego przeboju "Cieszmy się z małych rzeczy".

00.00 Wybiła północ! Warszawa wita Nowy Rok na placu Bankowym.

23.58 - Drogie warszawianki, drodzy warszawiacy, życzę Wam przede wszystkim miłości, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego najlepszego - na scenie pojawia się zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska.

23.56 - Kochani, dużo szczęścia, dużo miłości, bądźmy dla siebie wspaniali - życzy ze sceny Beata Kozidrak.

23.48 To nie koniec hitów Bajmu na dzisiaj. Beata Kozidrak energicznie wkracza na scenę. Kolej na "Nie ma wody na pustyni".

23.45 Czas na "Sweet Dreams" - tym razem nie w wykonaniu Eurythmics, ale Edyty Górniak.

23.38 Edyta Górniak zaczyna od swojej najnowszej piosenki "My Way". - Moi drodzy, dziękuję wam za ten rok! Jestem szczęśliwa, że jesteście częścią mojego życia i że ja mogę być częścią waszego - dodaje artystka.

Edyta Górniak złożyła widzom życzenia TVN

23.30 Publiczność zgromadzona na placu Bankowym i przed telewizorami po raz kolejny ma okazję usłyszeć szlagiery zespołu Kombii, takie jak między innymi "Ślad" czy "Nie ma zysku".

23.13 Czas na następne przeboje grupy Perfect. Tym razem zaczynają od "Bla, bla, bla".

Wokalista zespołu Perfect Grzegorz Markowski TVN

22.51 Ponownie na scenie pojawia się Sylwia Grzeszczak. Tym razem towarzyszy jej Liber. Para wykonuje wspólnie "Dobre myśli`'.

22.46 - Nie płacz tak drogi kolego, przecież nie stało się nic złego - wyśpiewuje swój przebój "Drogi Kolego" Patrycja Markowska. Potem artystka kontynuuje z innym hitem pod tytułem "Jeszcze raz".

Patrycja Markowska TVN

22.35 Na scenie pojawia się Ania Karwan, która przed rozpoczęciem solowej kariery wspomagała swoim głosem innych artystów.

22.28 Prowadzący zapowiadają zespół "z dobrą energią". Czas na kolejny występ Blue Cafe.

22.25 - Czy wam potrzebne jest espresso? Warszawa, jesteście tu? - dopinguje publiczność zgromadzoną na placu Bankowym Patrycja Kazadi. Wtóruje jej Agustin Egurrola: - Muszę zobaczyć jak tańczycie. Wszyscy ręce w górę!

22.07 - To kobieta dynamit - zapowiada Prokop następne wejście Beaty Kozidrak i Bajmu. Widzowie szaleją przy szlagierze zespołu "Płynie w nas gorąca krew". - Kocham Was! - krzyczy artystka ze sceny.

"Kobieta dynamit" na scenie, czyli Beata Kozidrak TVN

21.59 Czas na kolejny występ zespołu Kombii. Tym razem jako pierwsze wybrzmiewa "Słodkiego miłego życia".

Kombii na sylwestrowej scenie TVN

21.51 Na scenę wchodzi Sławek Uniatowski. Najpierw zaskakuje publiczność coverem przeboju Lenny'ego Kravitza "Fly Away", potem własną wersją hitu Queen "Radio Ga Ga".

21.34 Występ rozpoczyna Grzegorz Hyży od piosenki "O Pani".

21.24 Reni Jusis przypomina swój dawny przebój pod tytułem "Zakręcona".

21.13 Na sylwestrowej scenie artysta, który w październiku wydał swój debiutancki album - Baranovski.

21.06 Czas na Ewelinę Lisowską. - Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku - krzyczy wokalistka ze sceny.

20.59 - Niezmiennie piękni, stylowi i na pierwszych miejscach list przebojów - zapowiada występ Kombii Patrycja Kazadi. Zespół zaczyna koncert od utworu "Hotel twoich snów", potem rozbrzmiewa "Black and white".

20.46 Pectus zaskoczył publiczność coverem hitu The Beatles "Twist & Shout".

Występ zespołu Pectus TVN

20.41 Na scenie pojawia się zespół Pectus nazwany przez prowadzących "słowiańskimi Hiszpanami". Wszystko przez utwór otwierający ich występ pod tytułem "Barcelona".

20.37 - Czy są tu takie panie, którym w 2020 roku marzy się nowy facet? Bo to teraz o was będzie piosenka - mówi Filip Chajer zapowiadając występ Aleksandry Gintrowskiej z piosenką "It's Raining Men". - Faceci będą spadać z nieba - dodaje prowadzący.

20.27 Na scenę wchodzi Beata Kozidrak z zespołem Bajm. Jako pierwsza rozbrzmiewa "Biała Armia", jeden z największych przebojów grupy. Oprócz tego usłyszeliśmy jeszcze "Szklankę Wody" i "Co mi Panie dasz".

Beata Kozidrak na sylwestrowej scenie TVN

20.18 Taneczną przeróbką piosenki "You May Be In Love" swój występ rozpoczął zespół Blue Cafe. - Dzisiaj jest wieczór miłości - krzyczy ze sceny wokalistka zespołu Dominika Gawęda.

Sylwestrowy występ Blue Cafe TVN

20.10 Imprezę otwiera koncert zespołu Perfect. - To lokomotywa polskiego rock and rolla, która od 40 lat pędzi po szynach sławy i nie zamierza się zatrzymać - podsumowuje występ Prokop.

20.05 - Dzisiaj wszyscy są mistrzami tańca. Musimy tańczyć całą noc - podkreśla jeden z prowadzących imprezę Agustin Egurrola. Na scenie pojawili się też inni gospodarze wydarzenia, czyli Gabi Drzewiecka, Patrycja Kazadi, Marcin Prokop i Filip Chajzer.

19.45 Na scenie pojawiają się pierwsi artyści z krótkimi zapowiedziami swoich występów. Wśród gwiazd, które wystąpią na imprezie sylwestrowej z TVN jest między innymi Natalia Szroeder, Pectus, Reni Jusis, Kombii, Baranovski i Sylwia Grzeszczak. Wystąpi też Bajm i Edyta Górniak i Blue Cafe.

19.20 Bramy na imprezę sylwestrową na placu Bankowym zostały otwarte. Widzowie już zajmują swoje miejsca.

Na placu Bankowym jest reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński. - Pierwsi widzowie wchodzili dość żwawo, ale grzecznie. Niektórzy wręcz biegli, żeby zająć swoje wymarzone miejsce przy scenie. Widać było podekscytowanie. Wszyscy wyczekują tej niepowtarzalnej, jedynej nocy w roku - opowiada.

Bramy na imprezę sylwestrową zostały otwarte Bramy na imprezę zostały otwarte | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Bramy na imprezę zostały otwarte | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Bramy na imprezę zostały otwarte | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Bramy na imprezę zostały otwarte | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

"Nie mogę się doczekać"

Wcześniej z Natalią Szroeder rozmawiał reporter TVN24 Adrian Mielnik.

- Nie mogę doczekać się wieczoru. Na scenie czuję się świetnie, ale jestem nieprzyzwyczajona żeby wstawać o tak bardzo rannych porach, więc mam nadzieję że dotrwam, bo ostatnie wejście mamy po północy. Gdy tutaj już się stoi i czuje moc tej sceny, to człowiek zapomina o zmęczeniu i zimnie. Jest tylko ekscytacja - mówiła piosenkarka.

Mielnik zauważył, że wszyscy artyści wspierają się i dopingują. - To jeden z elementów za który tak kocham to, co robię. Każde takie spotkanie, to jak minikolonia starych znajomych. Jest dużo śmiechu i dobrej energii - dodała Szroeder.

Z kolei lider zespołu Pectus Tomasz Szczepanik docenił działania osób, "których nie widać". - Wszyscy pracują na backstage'u, aby ten wieczór był absolutnie wyjątkowy, żebyśmy mieli po prostu komfort śpiewania – mówił.

Pięć godzin zabawy

Tegoroczna impreza sylwestrowa organizowana przez urząd miasta i telewizję TVN odbywa się ponownie na placu Bankowym w Warszawie. Na widzów czeka pięć godzin zabawy. Transmisja na antenie TVN rozpocznie się o godzinie 19.45.

Na futurystycznej scenie o wymiarach 40x24 metry wystąpią: Bajm, Perfect, Kombii, Blue Cafe, Pectus, Edyta Górniak, Aleksandra Gintrowska, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, Patrycja Markowska, Natalia Szroeder, Baranovski, Grzegorz Hyży, Liber i Sławek Uniatowski.

Gabi Drzewiecka, która prowadzi sylwestrową imprezę, powiedziała, że "będą przygotowane wielkie światowe przeboje, które wszyscy znają i będą też piosenki tych artystów, którzy wystąpią". - Dla każdego coś miłego. Na pewno będzie bardzo dynamicznie, tanecznie i pozytywnie - zapewniała wcześniej.

Próby przed sylwestrem Blue Cafe i Grzegorz Hyży na scenie TVN24 wideo 2 / 3 Blue Cafe i Grzegorz Hyży na scenie TVN24 "Jutro będzie pięknie" TVN24 "Bądźcie razem z nami" TVN24

Źródło: tvnwarszawa.pl