Sylwester z TVN. "Bądźmy dla siebie wspaniali"

"Bądźmy dla siebie wspaniali!"

- Moi drodzy, dziękuję wam za ten rok! Jestem szczęśliwa, że jesteście częścią mojego życia i że ja mogę być częścią waszego - zaznaczyła Edyta Górniak, która na imprezie sylwestrowej zaprezentowała między innymi swój najnowszy przebój "My Way".

Edyta Górniak z piosenką "My Way"

"Lokomotywa polskiego rock and rolla"

Taneczną przeróbkę piosenki "You May Be In Love" zaprezentowało Blue Cafe. - Dzisiaj jest wieczór miłości - podkreśliła wokalistka zespołu Dominika Gawęda. Później grupa wykonała jeszcze między innymi "Buena".