Radni apelują o zabawę bez fajerwerków. "Sylwester to dla zwierząt czas stresu"

Stołeczni radni apelują do mieszkańców, by nie korzystali z fajerwerków i petard w trakcie zabaw sylwestrowych. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy.

Zgodnie z decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego od 2018 roku podczas miejskich zabaw sylwestrowych obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Decyzja została podjęta w trosce o zwierzęta, które stresują się hukiem i błyskami materiałów pirotechnicznych. Urzędnicy zachęcają także mieszkańców, by ci rezygnowali z korzystania z takich środków.

Radna Renata Niewitecka zaapelowała do mieszkańców stolicy o nieużywanie petard i fajerwerków. - Zbliża się okres sylwestra, który nam kojarzy się z zabawą, dla zwierząt natomiast to czas stresu - zaznaczyła. - W trosce o bezpieczeństwo zwierząt domowych i dzikich rada miasta stołecznego Warszawy apeluje do warszawiaków o nieużywanie środków pirotechnicznych - podkreśliła.