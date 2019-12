Zamknięte ulice, zmiany w rozkładach. Jak dojechać i wrócić z sylwestra?

W sylwestra od godziny 14.00 do 5.00 w Nowy Rok zamknięta dla ruchu zostanie aleja "Solidarności" od Nowego Przejazdu do Jana Pawła II oraz Marszałkowska i Andersa od Królewskiej do Nowolipek.

Powroty

Autobusy linii 507 i 522 oraz tramwaje linii: 2, 3, 4, 9, 23 i 33 będą jeździły przez całą noc. Nocnej przerwy nie będzie również w metrze. Pociągi podziemnej kolei linii M1 i M2 od około godziny 20.00 w sylwestra do około godziny 1.30 w Nowy Rok będą jeździły co 3 minuty, do ok. godz. 3.00 co ok. 10 min., a następnie do godz. 5.00 co ok. 15 min.