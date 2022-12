Warszawa i okoliczne miasta bez imprez sylwestrowych. Jedno się wyłamało

- W tym roku nic nie proponujemy warszawiakom na sylwestra . To już niestety taka tradycja, bo w czasie pandemii sylwestry też się nie odbywały. Mamy kryzys energetyczny, więc cięcia naszych wydatków, w pierwszej kolejności obejmują rozrywkę - przyznała rzeczniczka ratusza Monika Beuth. - Nas teraz na taki wydatek nie stać i dlatego pozostaje spędzić sylwestra we własnym zakresie - dodała.

Otwock nie oszczędza - muzyka, fajerwerki, konkursy

Apelują o sylwestra bez fajerwerków

Ratusz apeluje do mieszkańców o rezygnację z fajerwerków i petard. Urzędnicy zwracają uwagę, że sylwester jest okresem ogromnego stresu dla zwierząt. Mają one bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu oraz zupełnie inną percepcję. "Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard, którym towarzyszy huk i rozbłyski, zwierzęta wpadają w panikę i próbują znaleźć bezpieczne, ciche i spokojne miejsce" - wyjaśnia urząd miasta.

O zdrowie zwierząt podczas sylwestrowej nocy, jak co roku martwią się pracownicy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na Paluchu. Panika wywołana wybuchami materiałów pirotechnicznych może skłonić zwierzęta do nieprzewidywalnych zachowań, często stanowiących zagrożenie dla siebie i innych. Narażenie na wzrost poziomu stresu prowadzi je także do spadku odporności, co przekłada się na ryzyko rozwoju chorób.