Uroczysta odprawa wart, hymn i apel pamięci. Obchody Święta Niepodległości

Warszawa będzie miejscem głównych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Niektóre z uroczystości rozpoczną się już w piątek 10 listopada, jednak większość obchodów odbędzie się dzień później. Będą to zarówno uroczystości państwowe, przemarsze i zgromadzenia, jak i festiwale i parady, czy bieg. Ich organizacja będzie się wiązała z wprowadzeniem zmian w ruchu i parkowaniu.

Pierwsze utrudnienia w ruchu związane z planowanym na godzinę 14 marszem 11 Listopada pojawiły się już przed godziną 10. "Wyłączony został ruch kołowy od Ronda Waszyngtona przez Al. Jerozolimskie do Ronda Czterdziestolatka " - poinformowała stołeczna policja na platformie X. Dodano, że na trasie rozpoczną się kontrole pirotechniczne.

Po godzinie 11 rozpoczął się Bieg dla Niepodległej. Start i meta biegu będą tradycyjnie znajdować się w alei Jana Pawła II na wysokości ul. Stawki. Biegacze pobiegną al. Jana Pawła II, wiaduktami nad rondem Czterdziestolatka, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości na południe, zawrócą na wysokości ul. Rakowieckiej i po 10 km dotrą do mety. To prawdopodobnie najszybsza trasa biegowa w Polsce - prosta i niemal płaska.

W najbliższą sobotę 11 listopada z Okazji Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie zaplanowano szereg wydarzeń. Odbędą się między innymi: Festiwal Niepodległa, akcja Niepodległa do Hymnu, Bieg Niepodległości czy parada motocyklistów.

Obchody 11 Listopada w Warszawie to nie tylko Bieg dla Niepodległej oraz marsz zaplanowany na godzinę 14. Główne wydarzenia o charakterze państwowym, m.in. uroczysta zmiana warty, odbędą się na placu Piłsudskiego.

Pierwsi biegacze dotarli już do mety Biegu Niepodległości. Uczestniczy w nim kilkanaście tysięcy osób.

Trwają ostatnie przygotowania do głównych uroczystości Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego z udziałem władz państwowych.

W zabezpieczeniu biorą udział policjanci z całego kraju

Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak, 11 listopada to co roku jedno z największych zabezpieczeń dla KSP. - W zabezpieczeniu uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości biorą udział policjanci z całego kraju. Tradycyjnie, od wielu lat Komendant Główny Policji wspiera nasze siły kierując dodatkowych policjantów zarówno z oddziałów prewencji poszczególnych garnizonów, jak również policjantów wydziałów ruchu drogowego. To te obszary są najbardziej widoczne podczas naszych działań - powiedział.