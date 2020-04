Susza może zamknąć lasy. "Jeżeli sytuacja formalna nas zmusi, to nie będzie wyboru"

Od kilku dni znów możemy wchodzić do lasów i parków. Chętnych do korzystania z odpoczynku na łonie zieleni nie brakuje. Ale czy przy takiej suszy lasów nie należałoby ponownie zamknąć? Pytanie wisi w powietrzu.

Kwiecień to tradycyjnie najbardziej "palny" miesiąc dla lasów. Zeschnięta po zimie ściółka jest świetną pożywką dla ognia. Porządnego deszczu nie było od miesięcy, dlatego strażacy mają pełne ręce roboty. Płonie Biebrzański Park Narodowy. Do licznych pożarów dochodzi także na Mazowszu . Czy w związku z tym warszawskie lasy znów zostaną zamknięte? Pytamy przedstawicielkę Lasów Miejskich Andżelikę Gackowską.

- Nie wychodzimy z inicjatywą wprowadzania zakazu wstępu do lasu po prostu, bo jest sucho, ale jeżeli sytuacja formalna nas do tego zmusi, to nie będzie wyboru - odpowiada.

Kiedy trzeba zamknąć las?

Oczy na pożary

- Nasze kompleksy leśne są tak rozrzucone, że budowa wieży pożarowej i zatrudnianie do tego obserwatora jest nieracjonalne. Tym bardziej, że nasze obszary leśne są też obserwowane przez nadleśnictwa, czy to z Kampinosu czy z rejonu Celestynowa – wyjaśnia rzeczniczka.

Zasady muszą być spójne

Przedstawicielka Lasów Miejskich zwraca również uwagę, że jeżeli formalna decyzja o zamknięciu lasów przyjdzie, to musi być "spójna dla wszystkich terenów". Co to znaczy? Aż 1600 hektarów lasów na terenie Warszawy należy do sąsiednich nadleśnictw: Rembertowa, Wesołej, Wawra czy Białołęki.