Pijany rowerzysta zatrzymany dwa razy. Musi zapłacić ponad pięć tysięcy mandatu

Do pierwszego zatrzymania rowerzysty doszło w ubiegły czwartek, kilka minut po północy.

W trakcie patrolu miejscowości Sulerzyż (pow. ciechanowski, woj. mazowieckie) policjanci z Glinojecka zauważyli go, jadącego bez wymaganego oświetlenia. Mężczyzna nie potrafił utrzymać prawidłowego toru jazdy. Mundurowi zatrzymali go do kontroli.