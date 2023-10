Tutaj masowo głosowali "turyści". Opozycja odbiła podwarszawski Sulejówek

czytaj dalej

Do końcowych wyników wyborów jest już bardzo blisko. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania w wyborach do Sejmu w Warszawie z 1 216 na 1 229 obwodów głosowania, co stanowi 98,94 procent. Wynika z nich, że w stolicy najwięcej osób głosowało na Koalicję Obywatelską i Donalda Tuska. Lider opozycji pobił rekordowy wynik Małgorzaty Kidawy Błońskiej sprzed czterech lat.