Pożar w kotłowni. W Sulejówku lądował LPR

Do zdarzenia doszło około godziny 11 w jednorodzinnym domu w Sulejówku. - Mężczyzna rozpalał w piecu przy użyciu cieczy łatwopalnej. Doszło do pożaru - mówi Kamil Płochocki ze straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Jak dodaje, pożar był niewielki. - Zlokalizowaliśmy go w kotłowni. Nasze działania polegały głównie na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie, który został poparzony - zaznaczył strażak.