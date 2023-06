Dwa koła, cztery promile. Rowerzysta zapłaci dwa i pół tysiąca mandatu

czytaj dalej

Sporo zmian dla pieszych i kierowców w okolicy i na samym placu Na Rozdrożu. Wyburzone zostaną schody, prowadzące z przystanków autobusowych na plac. Prace wymuszają wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Rozpoczną się one 13 czerwca. Piesi zostaną skierowani do tymczasowych przejść, a na wysokości przystanków autobusowych wygrodzone zostaną prawe pasy jezdni. Taka organizacja potrwa do zakończenia modernizacji placu.