Rzecznik KSP: policjant nie wiedział, że to senator. Bury pokazywał legitymację innemu

"Senator sam postanowił wejść do radiowozu"

Jeszcze w sobotę po proteście, rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak tłumaczył, że w tym przypadku nie było mowy o zatrzymaniu senatora. - Senator robił wszystko, żeby utrudnić działania policjantom (...) sam postanowił wejść do tego radiowozu i z tego radiowozu prowadził dalszy przekaz, nagrywając siebie, przekazując również nagrania, rozmawiając z dziennikarzami, udzielając wywiadów. Mamy do czynienia z osobą, która sama postanowiła wejść do radiowozu i, która opuściła ten radiowóz sama, pomimo że kierowane były prośby do pana senatora o to, żeby ten radiowóz opuścił - mówił na antenie TVN24 rzecznik.