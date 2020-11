Trzaskowski po protestach: użycie przymusu bezpośredniego nie miało podstaw

Strajk Kobiet zorganizował wczoraj protest w Warszawie. Prezydent stolicy odniósł się do środowych protestów na ulicach miasta i interwencji policji. "Użycie przymusu bezpośredniego musi być uzasadnione i proporcjonalne, musi być ostatecznością" - napisał na Twitterze.

Protest Strajku Kobiet pod hasłem "Blokada Sejmu" rozproszył się w środę wieczorem po ulicach Warszawy. Kamery TVN24 zarejestrowały między innymi sytuację, gdy w tłumie doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Rzecznik komendy stołecznej przyznał, że to nieumundurowani policjanci.