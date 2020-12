Trzy osoby zatrzymane, kilkadziesiąt wniosków o ukaranie. Policja podsumowuje niedzielny protest

Rzecznik KSP Sylwester Marczak przekazał, że w trakcie niedzielnego protestu wylegitymowano 212 osób oraz sporządzono 106 notatek do sanepidu. Wobec 60 osób skierowano wnioski o ukaranie do sądu, mandatami ukarano sześciu protestujących, a trzy osoby zatrzymano. Ponadto podczas protestów doszło do uszkodzenia policyjnego radiowozu.