"Idziemy po wolność. Idziemy po wszystko". Protestujący na Wisłostradzie

Protestujący skręcają w ulice Sienkiewicza i Moniuszki. Z kolei w Złotą został skierowany oddział policji. - Organizatorzy nigdy wcześniej nie zdradzają swoich planów. Tłum się nieco rozproszył. Część wraca Marszałkowską do ronda Dmowskiego, część idzie bocznymi ulicami. Niewykluczone, że policja ustawi tam kolejne blokady, tak jak było to poprzednim razem. Wiemy, jak to się kończy - prowadzi do tworzenia tak zwanych kotłów, w których uczestnicy są spisywani i przygotowywane są wnioski o ukaranie - opisuje Arkadiusz Wierzuk z TVN24.