"Rewolucja jest kobietą". Przepychanka z policją przy sejmowych garażach

Przepychanka z policją przy wejściu i wjeździe do Kancelarii Sejmu od strony Górnośląskiej. – To podwórko, przez które można przedostać się Sejmu, do garaży sejmowych. Przez garaże sejmowe około 20-osobowa grupa próbowała dostać się do Sejmu. Została zatrzymana przez straż sejmową i policję - relacjonuje Jan Piotrowski z TVN24.