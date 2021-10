Pokazał kasjerce policyjną legitymację. Chciał sprawdzić "autentyczność banknotów"

Fałszywa legitymacja i dowód innego mężczyzny

Mundurowi ustalili, jaki przebieg miało zdarzenie. Mężczyzna gminy Lesznowola okazał kasjerce podrobioną policyjną legitymację i przedstawił się jako funkcjonariusz. - Podczas rozmowy z kobietą okazał dokumenty innego mężczyzny, twierdząc, że wprowadza on fałszywe banknoty do obiegu. Chcąc wyłudzić od kobiety utarg, poprosił o przekazanie mu banknotów, aby sprawdzić ich autentyczność. Na szczęście kasjerka nabrała wątpliwości co do "policjanta" i jego legendy. Gdy mężczyzna opuścił placówkę z pustymi rękoma, o wszystkim opowiedziała dyżurnemu starobabickiej komendy - opisuje Gromek-Oćwiej.