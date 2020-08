Radny Porozumienia chce ścigania autorów grafiki przedstawiającej Margot jako Matkę Boską

Wicerzecznik Porozumienia Jarosława Gowina Jan Strzeżek złożył zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono grafiki przedstawiającej wizerunek aktywistki Margot wpisany w obraz Matki Boskiej.

- Dzisiaj składam zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 196 Kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych. W przypadku tego artykułu najwyższym wymiarem kary jest kara dwóch lat pozbawienia wolności i mam nadzieję, że prokuratura, a następnie sąd nie będą bały się, żeby taka osoba, która te grafiki kolportuje, została ukarana karą wyższą niż kara grzywny czy karą zawieszenia wolności - poinformował Strzeżek.

"Zawiadomienie składam w imieniu mieszkańców"

- Autorzy, gdy dowiedzieli się, że planuję złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, natychmiastowo usunęli stronę. Myśleli, że będąc anonimowym w internecie, nie może ich dosięgnąć prawo. Są w błędzie – powiedział polityk.

Dodał, że zawiadomienie do prokuratury składa w imieniu własnym oraz mieszkańców, którzy wybrali go na radnego w wyborach samorządowych (Strzeżek jest radnym na Bielanach). Strzeżek powiedział, że za pośrednictwem mediów społecznościowych odezwało się do niego kilkanaście osób z dzielnicy Śródmieście oraz "wiele osób z kraju, z którymi nie jest związany mandatem wyborczym". Osoby te prosiły o interwencję w sprawie Margot.