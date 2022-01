Abonament mieszkańca tylko dla osób rozliczających PIT w Warszawie

"Najważniejszą nowością będzie powiązanie abonamentu mieszkańca z podatkiem PIT. Abonament będzie przysługiwał wyłącznie osobom, które rozliczyły się z fiskusem za poprzedni rok w Warszawie. Zmiana służy zachęceniu do płacenia PIT w stolicy i ograniczeniu dostępu do przywilejów parkingowych dla osób, które unikają płacenia podatków" - wyjaśniają drogowcy.

I precyzują, że w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 roku, dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać na abonament do momentu pierwszego rozliczenia podatkowego.

Zapytaliśmy rzecznika ZDM Jakuba Dybalskiego co z emerytami, którzy nie składają PIT-u. Jak się okazuje, jeśli chcą uzyskać abonament mieszkańca, to muszą zacząć to robić. - Trzeba mieć rezydencję podatkową w Warszawie. W przypadku emerytów może to być zerowy PIT, który każdy może złożyć i urząd skarbowy nie może tego odmówić - wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl.