Spadła liczba pożarów, ale interwencji było więcej. Stołeczna straż wyjaśnia statystyki za rok 2020

Choć spadła liczba pożarów, stołeczni strażacy interweniowali w 2020 roku najwięcej razy na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Wiele wyjazdów dotyczyło wypadków drogowych oraz usuwania skutków nawałnic i intensywnych opadów. Do wzrostu przyczyniły się również zadania związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19. Działania warszawskiej komendy podsumował na sesji rady miasta komendant Leszek Smuniewski.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Smuniewski przedstawił radnym informację o stanie bezpieczeństwa m.st. Warszawy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2020. Jak wyliczał, średnio co 25 zdarzenie w Polsce obsługiwane przez strażaków dotyczy stolicy. Mówiąc o działaniach straży poinformował, że w ubiegłym roku liczba interwencji przekroczyła po raz pierwszy 20 tysięcy. W sumie było ich 21085, w tym 3380 wyjazdów do pożarów oraz 14170 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, czyli na przykład wypadków, podtopień czy utonięć. Straż odebrała też 3535 fałszywych alarmów.