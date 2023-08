Pożar składowiska odpadów pod Pruszkowem. Ogień gasi kilkudziesięciu strażaków

czytaj dalej

Budowa linii tramwajowej do Wilanowa. Fragment sieci kanalizacyjnej jest w prywatnych rękach, co utrudniało wykonawcy przeprowadzanie prac. Sprawę opisała "Gazeta Wyborcza". - We wtorek to miejsce zostało przejęte i możemy tam już działać. Nie powinno to wpływać na termin zakończenia inwestycji i harmonogram - zapewnił jednak rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.