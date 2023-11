Z konta niedoszłego teścia przelał sobie ponad sto tysięcy złotych

Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie zgłosił się mężczyzna i poinformował, że były partner jego córki włamał się na konto bankowe i wykonał kilkanaście przelewów na swój rachunek.

Pieniądze przeznaczył na "gry hazardowe"

"Były partner córki, w czasie trwania związku, uzyskał nieuprawniony dostęp do telefonu kobiety, a następnie zalogował się do aplikacji bankowej zainstalowanej w smartfonie. W ciągu kilku dni wykonał 12 przelewów na swój rachunek bankowy powodując straty o wartości 132 tysięcy złotych na szkodę zgłaszającego" - powiedziała policjantka.

Dodała, że policjanci wydziału kryminalnego zatrzymali 33-latka i doprowadzili do sochaczewskiej komendy. Mężczyzna usłyszał łącznie 13 zarzutów. "Pierwszy z nich dotyczy nieuprawnionego dostępu do telefonu kobiety i aplikacji bankowej oraz 12 zarzutów kradzieży z włamaniem. Przyznał się do popełnionych przestępstw. Ustalono, że pieniądze przeznaczył na gry hazardowe" - opisała rzeczniczka.