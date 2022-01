Zerwany dach sali gimnastycznej. "Jego elementy znalazły się na pobliskim boisku i cmentarzu"

Do zerwania dachu doszło w Szkole Podstawowej numer 6 przy ulicy Staszica. - W czasie tego zdarzenia na sali gimnastycznej prowadzone były zajęcia sportowe. Dzieci były pod opieką nauczycieli. Dzięki właściwej i szybkiej reakcji nauczycieli dzieci bezpiecznie opuściły salę, nie odnosząc obrażeń - poinformował w rozmowie z TVN24 Rafał Krupa, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Sala gimnastyczna została wyłączona z użytku. - Trwa narada. Władze samorządowe z dyrekcją szkoły oceniają sytuację i prowadzone są rozmowy z firmami budowlanymi. Podejmowane są decyzje, w jaki sposób będzie to zabezpieczane - wyjaśnił strażak.

Wietrzny poniedziałek na Mazowszu

Z danych PSP wynika, że w poniedziałek silny wiatr zerwał w Sochaczewie dziesięć dachów. Strażacy interweniowali też w innych częściach Mazowsza . W Płocku wichura porwała namiot punktu wymazowego do testów na COVID-19, a w Mławie uszkodziła dach zakładu LG, który spadł na zaparkowane w pobliżu auta. Z kolei na trasie S8 w Wyszkowie silny podmuch zepchnął ciężarówkę na bariery energochłonne. Ponad setkę interwencji odnotowano też w stolicy, gdzie rano przeszła burza śnieżna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Mazowsza alert meteorologiczny drugiego stopnia . Będzie ważny do godziny 23 w poniedziałek. Synoptycy wydali alarmy przed silnymi porywami wiatru, zawiejami lub zamieciami śnieżnymi, intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.

Ma wiać ze średnią prędkością od 35 do 50-70 kilometrów na godzinę. W porywach do 100 km/h, a w pasie nadmorskim lokalnie do 110 km/h. Wiatr powieje z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.