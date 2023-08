Młody bociek leżał na środku drogi, "miał złamaną kończynę"

Do nietypowego zgłoszenia został skierowany policjant z Sochaczewa. W pobliskiej miejscowości, na jednej z dróg, miał leżeć bocian. Funkcjonariusz pojechał do rannego ptaka.

W ubiegłym tygodniu do sochaczewskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że na drodze w Pawłówku leży bocian. Na miejsce pojechał policjant.

Na środku asfaltowej drogi rzeczywiście leżał ranny ptak. Funkcjonariusz ustawił radiowóz w taki sposób, aby zabezpieczyć bociana przed innymi pojazdami i został przy nim do czasu przyjazdu lekarza weterynarii, którego na miejsce wezwał dyżurny sochaczewskiej komendy.

- Okazało się, że jest to młody bociek, który doznał złamania kończyny, ale nic nie wskazuje, aby uraz powstał w wyniku zderzenia z pojazdem - przekazał w komunikacie aspirant Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Dziki ptak trafił do lecznicy weterynaryjnej, gdzie udzielono mu fachowej pomocy, a dzień później pracownik urzędu gminy przewiózł ptaka do warszawskiego azylu.