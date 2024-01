Szukał kobiet w trudnej sytuacji finansowej, namawiał do zaciągania kredytów. Usłyszał 11 zarzutów

Rzeczniczka sochaczewskiej policji aspirant Agnieszka Dzik przekazała, że 42-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego w województwie dolnośląskim, został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na stacji PKP w Sochaczewie. - Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 11 zarzutów oszustw, w tym też podżegania. Wszystkich przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy - powiedziała policjantka. Dodała, że wobec mężczyzny został zastosowany wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. 42-latkowi grozi do 12 lat więzienia.

"Powoływał się na znajomości w instytucji pomocowej"

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna docierał do kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej. - Powoływał się na znajomości w jednej z wrocławskich instytucji pomocowych, namawiał do zaciągania zobowiązań finansowych i obiecywał pomoc w ich spłacie przez tę instytucję – powiedziała Dzik. Zmanipulowane kobiety zaciągały kredyty w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i około połowę przekazywały 42-latkowi. Mężczyzna przekonywał, że pieniądze te idą na spłatę podatku w związku z udzieloną pomocą.