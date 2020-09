Sochaczew. Pijana 35-latka przyjechała z dzieckiem do sklepu i wypuściła je z rąk

Prokuratura postawiła zarzuty 35-letniej kobiecie, która pod wpływem alkoholu miała przyjechać do sklepu z dwuletnim dzieckiem. Doszło do obywatelskiego zatrzymania.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie Agnieszka Dzik, do tak zwanego obywatelskiego ujęcia doszło w piątek. - Kobieta swoim wyglądem i zachowaniem zwróciła uwagę 29-letniego mężczyzny, który zaobserwował ją już w markecie, a następnie zaniepokojony wyszedł za nią ze sklepu i widział, jak podczas otwierania drzwi do samochodu, upuściła chłopca – przekazała rzeczniczka.

Usłyszała zarzuty

35-latka została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Gdy wytrzeźwiała, usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Przyznała się do popełnionych przestępstw. Sprawą zajmie się teraz prokuratura, a następnie sąd. - W poniedziałek policjanci przekażą także materiały w sprawie 35-latki do sądu rodzinnego i ośrodka pomocy społecznej – zaznaczyła policjantka.