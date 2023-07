Chciała dać łapówkę egzaminatorowi, wezwał policję

Kobietę objęto policyjnym dozorem

Funkcjonariusze zatrzymali kobietę i doprowadzili do komendy. W prokuraturze usłyszała zarzut dotyczący usiłowania wręczenia łapówki "osobie pełniącej funkcję publiczną w celu skłonienia jej do naruszenia prawa poprzez poświadczenia nieprawdy", co do uzyskania przez 45-latkę pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.