37-latek śmiertelnie postrzelony na grillu. Zarzut zabójstwa dla uczestnika spotkania

Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa uczestnikowi grilla w Sochaczewie, do którego miała należeć replika rewolweru Colt. Mężczyzna jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 37-latka. Na wniosek śledczych, trafił do tymczasowego aresztu.

Policja, pod nadzorem prokuratury, sprawdza, co wydarzyło się podczas sobotniego spotkania czwórki znajomych w Sochaczewie. Po godzinie 22 służby zostały wezwane do mężczyzny postrzelonego w głowę. Jak relacjonuje Agnieszka Dzik z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, ciężko ranny 37-latek trafił do szpitala. Lekarze nie zdołali jednak uratować jego życia.