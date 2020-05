Policja broni swojej interwencji podczas protestu. "Działania adekwatne do sytuacji, profesjonalne"

W sobotę na placu Zamkowym zebrali się przedsiębiorcy domagający się całkowitego odmrożenia gospodarki i większej pomocy rządowej. Chcieli przejść przed Sejm, ale uniemożliwiła im to policja. Doszło do przepychanek. Policjanci użyli gazu łzawiącego i zatrzymali część uczestników. Inni przedostali się przez kordony i dotarli w okolice siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej.

"Bezowocne" działania

380 zatrzymanych

Policjanci zatrzymali w sobotę 380 osób, 150 osób ukarali mandatami. Do sądów trafi ponad 220 wniosków o ukaranie, a do sanepidu notatki o łamaniu obostrzeń antywirusowych. Policjanci prowadzą też postępowania dotyczące uszkodzenia radiowozów oraz znieważania funkcjonariuszy. Czynności prowadzone były w komisariatach w całym garnizonie.

"Policjanci zachowali spokój"

Według Marczaka policjanci podczas interwencji „zachowali spokój”. - Tam, gdzie używana była siła, gaz, mieliśmy do czynienia z agresją ze strony tłumów, kierowaną wobec policjantów, gdzie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie policjanci byli atakowani, i w tego typu sytuacjach, po to są środki przymusu bezpośredniego, żeby je stosować – skomentował.