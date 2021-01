Smog truje mieszkańców Mazowsza, a rządowe alerty milczą o zagrożeniu

Kilka dni temu do Polski wkroczył front atmosferyczny, który przyniósł ze sobą drastyczne ochłodzenie. W weekend i poniedziałek temperatura w Warszawie spadła kilkanaście stopni poniżej zera, w niektórych miejscach termometry wskazywały nawet -20 stopni. Wraz z mroźną aurą powrócił problem smogu. W poniedziałek stężenie pyłów zawieszonych PM 10 oraz PM 2,5 było na tyle wysokie, że władze województwa wprowadziły zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach na obszarze Warszawy i trzech okolicznych powiatów. Dzień poźniej zakaz rozszerzono na kolejne 12 powiatów. Stołeczny ratusz apelował o pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe, informowanie straży miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów oraz ograniczenie korzystania z transportu.

Ale nie do wszystkich ta informacja dotarła. Wiele osób wciąż nie ma świadomości, że nie może palić w kominku w dni, kiedy przekroczone są normy szkodliwych pyłów w powietrzu. A nieprzestrzeganie zakazu może słono kosztować. Według przepisów kara może wynieść od 500 do nawet pięciu tysięcy złotych.

Jak ocenia Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego, informowanie mieszkańców o zagrożeniu smogiem i związanych z nim zakazach jest na poziomie "zerowym". - Nikt o tym nie wie, mieszkańcy nie są tego świadomi, mimo że zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach w dniach, kiedy jest smog, obowiązuje. To jest duża lekcja do odrobienia dla władz wojewódzkich: urzędu marszałkowskiego i wojewody - mówi tvnwarszawa.pl Siergiej. - Nie bardzo rozumiem dlaczego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie może wysyłać SMS-ów o zagrożeniu i zakazie palenia w kominku. Mamy zbudowany system, wystarczy wdrożyć odpowiednie procedury - dodaje.

"RCB jest przygotowane technicznie i kompetencyjnie"

Dlaczego system powiadamiania RCB wciąż nie działa w kontekście smogu nie wiedzą również w urzędzie marszałkowskim. Jak informował nas niedawno dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski, miało to być jedno z "lepszych narzędzi informowania".

- Jesteśmy tym zaniepokojeni, dlatego formułujemy wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych i administracji odnośnie komunikatów RCB. Plan działań krótkoterminowych ujętych w uchwale bardzo wyraźnie zakłada, że w procesie informowania mieszkańców przy poziomach alarmowych uruchamiany jest komunikat z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – mówi dziś Podgórski. – Ponadto RCB ma podstawy prawne do działania w tym zakresie. Jest przygotowane technicznie i kompetencyjnie. Nie wiemy, dlaczego alarm znów nie zadziałał. Będziemy to sprawdzać – dodaje.