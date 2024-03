Kangur skakał po ulicy, mieszkańcy wezwali policję

czytaj dalej

Do godziny 10 na drodze dojazdowej do Warszawy w Konstancinie-Jeziornie trwał protest rolników. Ciągniki zablokowały wjazd do stolicy w godzinach porannego szczytu, gdy kierowcy jadą do pracy czy zawożą dzieci do szkoły. Większość podchodziła do blokady ze zrozumieniem, choć niektórzy pytali: "Dlaczego nie protestowali, jak rządził PiS"?