Z oblodzonej jezdni prosto do rowu. Samochód w pionie, kierująca ranna

W Słominie koło Płocka kierująca autem osobowym straciła panowanie nad pojazdem i wpadła do rowu. Z obrażeniami została zabrana do szpitala.

Do zdarzenia doszło na gminnej drodze. - 45-letnia kierująca samochodem marki Dacia nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu - poinformowała Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. - Kobieta z obrażeniami została zabrana do szpitala - dodała policjantka.

Od samego rana w województwie mazowieckim panują trudne warunki do jazdy ze względu na gołoledź. "Śliska nawierzchnia sprawia, że znacznie wydłuża się droga hamowania, dlatego apelujemy do dostosowanie prędkości do warunków drogowych. Pamiętajmy, że gwałtowne manewry wykonywane na śliskiej nawierzchni mogą przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem, a w konsekwencji do kolizji i wypadków. Zdejmijmy nogę z gazu, zachowajmy także zasadę ograniczonego zaufania" - apeluje policja.